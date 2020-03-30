Главная Новости Власть Как будет предоставляться статус безработного во время карантина
30.03.2020  10:32   

Как будет предоставляться статус безработного во время карантина

На заседании 29 марта правительство приняло постановление “О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу”.


// ХОГА
На период действия карантина предоставление статуса безработного будет происходить сразу после подачи им заявления, а пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации.

В период чрезвычайной ситуации изменения в Порядке предусматривают:

- при предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы. Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7-ми дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать возможные варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или осуществления другого вида занятости.

- Зарегистрированным безработным предоставляется право не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно – по телефону, электронной почте).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, безработный, статус, кабмин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.03 Криминал и происшествия Штраф за нарушение карантина: полиция составила две сотни протоколов 30.03 Медицина Определены больницы в Харькове и области, которые будут принимать пациентов с коронавирусом: список 30.03 Медицина В Харькове два подозрения на коронавирус
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 