Как будет предоставляться статус безработного во время карантина

На заседании 29 марта правительство приняло постановление “О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу”.
В период чрезвычайной ситуации изменения в Порядке предусматривают:
- при предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы. Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7-ми дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать возможные варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или осуществления другого вида занятости.
- Зарегистрированным безработным предоставляется право не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно – по телефону, электронной почте).
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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