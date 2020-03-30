Как будет предоставляться статус безработного во время карантина

30.03.2020 10:32

На заседании 29 марта правительство приняло постановление “О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу”.

На период действия карантина предоставление статуса безработного будет происходить сразу после подачи им заявления, а пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации.

В период чрезвычайной ситуации изменения в Порядке предусматривают:

- при предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы. Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7-ми дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать возможные варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или осуществления другого вида занятости.

- Зарегистрированным безработным предоставляется право не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно – по телефону, электронной почте).