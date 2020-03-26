26.03.2020 16:03

Геннадій Кернес просить керівництво країни надати підтримку місцевим бюджетам

Харківський міський голова Геннадій Кернес надіслав на адресу голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля листи з проханням надати підтримку місцевим бюджетам в умовах карантинних обмежень.



// city.kharkov.ua

Як зазначив мер, введення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню на території України коронавірусу значно вдарило по місцевих бюджетах, які не тільки несуть істотні втрати, а й змушені здійснювати значні додаткові витрати. Так, Геннадій Кернес звернув увагу на негативні наслідки прийнятого закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».



«Зазначений закон передбачає звільнення юридичних і фізичних осіб на період до 30 квітня від плати за землю та податку на нежитлову нерухомість. Ці надходження становлять 15% власних доходів бюджету міста Харкова, які бюджет недоотримає. Крім цього, призупинення господарської діяльності на території міста призведе до істотних втрат бюджету, насамперед, з податку з доходів фізичних осіб, адміністративних зборів, туристичного збору», - говориться у листі.



Міський голова підкреслив, що норми цього закону більшою мірою спрямовані на звільнення від місцевих податків надприбуткового бізнесу і фактично не стосуються належної підтримки малого та середнього бізнесу (закладів громадського харчування, перукарень, підприємств торгівлі та ін.), що призведе до значних втрат місцевих бюджетів і ніяк не підтримає малий і середній бізнес.



Геннадій Кернес нагадав, що Харківська міська рада вже виділила 60,5 млн грн на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу на території міста. Водночас комунальні підприємства-надавачі послуг населенню, які за період карантину зазнають значних збитків, також потребують фінансової підтримки.



У зв'язку з цим, міський голова просить вище керівництво країни забезпечити прийняття законопроєктів, спрямованих на:



- впровадження механізмів компенсації втрат доходів місцевих бюджетів і передбачення відповідної дотації місцевим бюджетам при внесенні змін до Державного бюджету України на 2020 рік на найближчому засіданні Верховної Ради;

- передбачення замість звільнення від сплати окремих платежів можливості застосування спрощеної процедури їх розстрочки, в тому числі з плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- дозвіл органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків і зборів серед бюджетного року без застосування регуляторних процедур для оперативної підтримки малого і середнього бізнесу.



Звернення до Голови ВР.



Звернення до Прем'єр-міністра України.