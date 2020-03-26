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26.03.2020  09:35   

В Харькове сменился глава СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника управления СБУ в Харьковской области.


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Указом №115/2020 от 25 марта 2020 г. Глава государства уволил Николая Найдича  с должности начальника Управления СБУ в Харьковской области.

Указом №117/2020 Роман Дудин назначен начальником Главного управления СБУ в Харьковской области.

Николай Найдич проработал на должности полгода, он руководил управлением с 11 сентября 2019 года.

Тэги:  сбу, глава, харьков, увольнение, назначение
 
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