В Харькове сменился глава СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника управления СБУ в Харьковской области.
Указом №115/2020 от 25 марта 2020 г. Глава государства уволил Николая Найдича с должности начальника Управления СБУ в Харьковской области.
Указом №117/2020 Роман Дудин назначен начальником Главного управления СБУ в Харьковской области.
Николай Найдич проработал на должности полгода, он руководил управлением с 11 сентября 2019 года.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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