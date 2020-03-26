В Харькове сменился глава СБУ

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 26 марта Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 марта В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.