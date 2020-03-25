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25.03.2020  10:52   

«Харьковский» генпрокурор решила сделать 2020 годом прецендентного возврата денег, украденных коррупционерами

В вторника, 24 марта 2020, в Офисе Генерального прокурора состоялось совместное совещание руководства Офиса и НАБУ.


// gp.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий обсудили проблемные вопросы эффективности совместной работы НАБУ и САП, а также пути их решения.

Участники совещания констатировали, что в настоящее время меры по возмещению ущерба, нанесенного государству коррупционными преступлениями, недостаточны, а судебная регрессия в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления не соответствует их тяжести. Также руководители Офиса Генерального прокурора и НАБУ договорились провести специальное совещание по активизации возврата активов из-за рубежа.

«2020 необходимо сделать прецедентным по возврату средств в бюджет. Офис Генерального прокурора предоставлять всю необходимую помощь НАБУ и САП, однако эффективность и результативность в этих уголовных производствах - это зона ответственности специально созданных антикоррупционных органов », - отметила Ирина Венедиктова.

По результатам встречи запланировано разработать и реализовать комплекс мер, направленных на активизацию досудебного расследования уголовных производств, связанных с коррупционными преступлениями чиновников.

Также в ближайшее время состоится еще ряд рабочих встреч, в частности по розслидуванння уголовных производств в банковской сфере и возвращения, в рамках досудебного расследования, вкладов. К указанным встреч, кроме правоохранителей, будут также привлекаться представители Национального банка, Фонда гарантирования вкладов и Министерства финансов.

 

  

 

 
Источник:   Офис Генерального прокурора
 Тэги:  коррупция, венедиктова, харьков, расследование, средства, бюджет
 
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