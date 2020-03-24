Геннадий Кернес, Алексей Кучер и Александр Ярославский впервые встретятся в ХОГА. (ФОТО)

Последний раз таким составом стороны встречались неделю назад - 17 марта
Штаб по борьбе с коронавирусом в Харьковской области сегодня заседает в здании Харьковской облгосадминистрации. В 11.00 должна начаться встреча главы ХОГА Алексея Кучера, мэра Геннадия Кернеса и бизнесмена Александра Ярославского.
Кернес приехал заранее: его кортеж был припаркован во внутреннем дворе ХОГА уже в 10.45.
Кроме того, на совещании будут присутствовать народные депутаты, прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, глава ГУ Нацполиции в области Валерий Сокуренко и глава СБУ Николай Найдич.
Как писали СМИ, ссора между Кучером и Ярославским берет свое начало от 18 марта – тогда в Харькове во второй раз заседал антикризисный штаб, где должны были обсудить взносы представителей крупного бизнеса на борьбу с коронавирусом.
Изначально штаб состоял из троих человек: главы Александра Ярославского, Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и главы Харьковской ОГА Алексея Кучера. Однако вместо последнего на заседание пришел заместитель Тарас Пастух. За это на антикризисном штабе то и дело нелестно высказывались об Алексее Кучере.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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