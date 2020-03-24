24.03.2020 11:11

Геннадий Кернес, Алексей Кучер и Александр Ярославский впервые встретятся в ХОГА. (ФОТО)

Последний раз таким составом стороны встречались неделю назад - 17 марта



://2day.kh.ua/

Штаб по борьбе с коронавирусом в Харьковской области сегодня заседает в здании Харьковской облгосадминистрации. В 11.00 должна начаться встреча главы ХОГА Алексея Кучера, мэра Геннадия Кернеса и бизнесмена Александра Ярославского.

Кернес приехал заранее: его кортеж был припаркован во внутреннем дворе ХОГА уже в 10.45.

Кроме того, на совещании будут присутствовать народные депутаты, прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, глава ГУ Нацполиции в области Валерий Сокуренко и глава СБУ Николай Найдич.

Как писали СМИ, ссора между Кучером и Ярославским берет свое начало от 18 марта – тогда в Харькове во второй раз заседал антикризисный штаб, где должны были обсудить взносы представителей крупного бизнеса на борьбу с коронавирусом.

Изначально штаб состоял из троих человек: главы Александра Ярославского, Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и главы Харьковской ОГА Алексея Кучера. Однако вместо последнего на заседание пришел заместитель Тарас Пастух. За это на антикризисном штабе то и дело нелестно высказывались об Алексее Кучере.