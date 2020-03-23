На время пребывания на карантине всем получателям субсидий добавят по 300 грн. на «перерасход» света, воды и газа

23 марта во время онлайн-брифинга министр социальной политики Украины Марина Лазебная озвучила основные шаги правительства по усилению социальной защиты граждан в условиях мирового экономического кризиса и распространения эпидемии коронавируса.
Программа жилищных субсидий будет расширена
«Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий ... Более того, мы в условиях карантина усиливаем это направление работы», - отметила Марина Лазебная.
По словам министра, на заседании Правительства будет принято решение об установлении компенсации дополнительных расходов для 3 млн домохозяйств, которые сегодня получают субсидию на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина. «Это будет сделано путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользование холодной и горячей водой. Это делается для того, чтобы компенсировать возросшие расходы семей во время пребывания дома в период карантина. В среднем это будет около 300 грн », - сказала Марина Лазебная.
Также, по ее словам, будет упрощен порядок предоставления субсидий для людей, которые потеряют работу в период карантина.
В то же время министр подчеркнула, что правительство гарантирует, что на время карантина штрафные санкции не будут применяться при образовании задолженности за коммунальные услуги.
«Это уже принято на уровне закона, мы его продублируем в решении правительства и дадим соответствующие поручения органам местного самоуправления его контролировать. Это делается для того, чтобы пенсионеры, которые есть в зоне риска, максимально находились дома », - отметила она.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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