НБУ просит Кабмин открыть харьковские обменники и ломбарды

21.03.2020 17:42

Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантина

Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантина. Об этом говорится в сообщении регулятора.

С 17 марта Кабмин прекратил работу предприятий, деятельность которых предусматривает прием посетителей, чтобы остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

«Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валюты, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.)», – сообщили в НБУ.

Что предлагает НБУ

Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление № 211 от 11 марта, позволив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер. Это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.

«Сегодня услуги по обмену валют, переводу денежных средств, небанковского кредитования, другие услуги небанковских финучреждений пользуются значительным спросом у населения», – уверены в НБУ.

Меры, которые ввел НБУ на банковском рынке на время карантина

Национальный банк сосредоточился на 5 направлениях антикризисных направлениях работы.

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