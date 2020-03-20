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20.03.2020  15:55   

Служба занятости рассказала о выплатах безработным во время карантина

Карантин из-за коронавируса в Украине и переход региональных центров на дистанционное обслуживание не повлияют на выплату пособия по безработице.


Фото: from-ua.com

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости.

Что говорят в центре занятости

«Есть случаи размещения непроверенной и некорректной информации, которая может привести к неправильному пониманию своих прав безработными гражданами. Так, в некоторых средствах массовой информации появляются ложные сообщения о возможном приостановлении выплат пособий по безработице на период карантина. Информируем вас, что это не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Все финансовые обязательства перед безработными выполняются в соответствии с действующим законодательством.

Пособие по безработице

  • Правление Фонда социального страхования  на случай безработицы приняло решение о повышении с 1 марта 2020 года минимального размера пособия по безработице. 

  • Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1800 грн.

  • Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.

Основные причины безработицы

По данным исследования, которое проводило МЭРТ:

  • 38% безработных в Украине — это уволенные по собственному желанию или по соглашению сторон;
  • 21% — уволенные по экономическим причинам;
  • 10% всех безработных украинцев — это студенты, которые не смогли трудоустроиться после окончания обучения;
  • 9% украинцев имеют сезонную работу;
  • 5% не трудоустроены из-за загруженности домашними обязанностями.

По данным Госстата, уровень безработицы в Украине в 2018 году снизился до 8,8% с 9,9%, зарегистрированных по итогам 2017 года, и составил 1,578 млн человек.

 

Источник:   Государственный центр занятости
 Тэги:  занятость, безработица, контроль, коронавирус, карантин
 
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