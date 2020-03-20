20.03.2020 15:31

Геннадий Кернес: в сегодняшних реалиях социально ответственный бизнес и руководители города умеют отстоять свое мнение (ФОТО)

На своей странице в социальной сети городской голова Харькова дал ответ в заочной перепалке главе обладминистрации Кучеру и привел доказательства реальной помощи городу социально-ответственными бизнесменами.



://city.kharkov.ua

«Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром Харькова и т.д. Так вот, никаких отношений у него нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. А еще у него нет отношений с моим другом Александром Ярославским, который взял на себя инициативу создать антикризисный штаб, чтобы мы все, социально ответственные харьковчане, собрались вместе и закрыли позиции, которые необходимы для борьбы с коронавирусом.

Про результаты вчерашней встречи с социально-ответственным бизнесом, от которой, как модно сегодня говорить, губернатор «самоизолировался»:

✌️Александр Ярославский сегодня перечислил 55 миллионов гривен на покупку 400 000 тестов для Харькова;

✌️оплачен (2 миллиона гривен) передвижной рентген-аппарат, который вскоре прибудет в Харьков;

✌️оплачены два аппарата искусственной вентиляции легких для грудничков, и они скоро будут доставлены в два харьковских роддома;

✌️Владимиром Мисиком перечислены 240 000 долларов на покупку 6-ти видеогастроскопов;

✌️сформированы и уже находятся в процессе упаковки 22 000 аптечек для социально незащищенных людей пожилого возраста и для них же собраны деньги на 100 000 продуктовых наборов;

✌️бизнесмен Павел Фукс перечислил 560 000 долларов на покупку ИВЛ для харьковских больниц;

✌️в процессе закупка за внебюджетные деньги 500 000 масок;

Это то, что сделал социально-ответственный бизнес и антикризисный штаб, в который я вхожу и который возглавляет Ярославский, за один день. А что сделал губернатор? Вышел сегодня на пресс-конференцию и заявил, что в Харьков возвращаются 90-е, когда у бизнеса вымогают деньги.

Нет, губернатор, это не 90-е года, а 2020 год, и у нас на повестке дня борьба с коронавирусом. А в 90-е годы, если бы мне попался такой, как Кучер, и подвел меня, как он подвел всех нас, я бы его просто раздавил, как клопа. Потому что в 90-е годы надо было не просто выживать, а надо было уметь отстаивать свое мнение.

А когда мы встретились втроем - Ярославский, я и губернатор - то мы договорились о наших совместных действиях. И мы вдвоем с Ярославским действовали, согласно этой договоренности и тем обязательствам, которые Александр Владленович взял на себя перед Президентом Украины.

Поэтому я считаю, если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное. Поэтому я хотел бы ему сказать: «Никогда не говори гоп, пока не перепрыгнешь». А он решил это сделать и прикрыться при этом добрым именем Президента. Я считаю, что оценку ему должны дать его руководители. Мы - социально ответственный бизнес, крупные предприниматели и руководители города вчера дали ему свою оценку.

Считаю, что нам надо работать так, как мы договорились с людьми, харьковчанами, которые верят нам, потому что мы ставим свою репутацию на кон борьбы с эпидемией, и мы должны ее победить. А что делает Кучер - я не знаю. А, нет, знаю – уволил сегодня директора Департамента охраны здоровья облгосадминистрации. А какая ж борьба с вирусом без руководства этого департамента? Вот и весь Кучер…» - говорится в сообщении.

Далее городской голова выложил фотоподтверждение благотворительнгой помощи от харьковских бизнесменов.

«А вот в доказательство предыдущего поста платежка Александра Ярославского на 55 000 000 гривен.»