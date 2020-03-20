20.03.2020 13:11

Геннадій Кернес звернувся до Прем'єр-міністра з проханням відновити роботу метрополітену з обмеженнями

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 20 березня, підписав звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням відновити перевезення пасажирів у КП «Харківський метрополітен».



//city.kharkov.ua

У зверненні повідомляється, що метро у Харкові щоденно перевозить близько 800 тис. пасажирів, що складає близько 50% від загального обсягу перевезень у місті. Протягом 18-20 березня внаслідок закриття перевезень метрополітеном та обмежень кількості пасажирів у кожній одиниці рухомого складу наземного транспорту у місті склалася достатньо складна ситуація з перевезеннями, яка обумовлена перекриттям пасажирами транспортних магістралей, проявами вандалізму до рухомого складу та фізичного насилля до його водіїв, накладанням штрафів на водіїв за наднормативне навантаження рухомого складу, що призвело до численних випадків відмови водіїв від виконання своїх обов'язків і, як наслідок, до транспортного колапсу в місті.

У зв’язку з цим міський голова просить переглянути рішення Кабінету Міністрів України стосовно припинення роботи Харківського метрополітену та поновити перевезення за умови організації обмеженого пропуску пасажирів на станції метро за допомогою працівників Національної поліції та штатної охорони метрополітену.

«Враховуючи, що міський наземний пасажирський транспорт на сьогодні не в змозі забезпечити пасажиропотік метрополітену, внаслідок браку необхідної кількості водіїв та рухомого складу, вважаємо за необхідне поновити перевезення населення», - зазначено у документі.