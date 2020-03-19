19.03.2020 14:55

Городской голова Харькова: Губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом – самоустранился (ОБНОВЛЕНО)

Геннадий Кернес прокомментировал заседание штаба по борьбе с корановирусом, на которое были приглашены бизнесмены и лидеры общественных организаций Харьковщины.



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На своей странице в соцсетях городской голова Харькова высказал недоумение действиями главы обладминистрации, не явившегося на назначенную им же встечу с бизнесменами Харькова.

«Губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом – самоустранился.

Он просто взял да и не пришел на встречу с большим бизнесом города, с почетными гражданами Харькова, с людьми, которые готовы в этой сложной ситуации помогать в борьбе с COVID-19. Не пришел, хотя об этой встрече мы – Александр Ярославский, я и Кучер – договорились буквально позавчера.

Мало того, что не пришел сам, так и не смог обеспечить участие в этой встрече крупных и уважаемых в области бизнесменов.

Но ничего страшного, справимся без него – за нашими с Александром Ярославским имеем опыт организцаии и проведения в Харькове ЕВРО-2012 и других масштабных проектов.

Без губернатора встреча все равно состоялась и мне понравился настрой присутствоваших на ней людей. Все понимают опасность коронавируса и все готовы оказывать помощь – кто деньгами, кто организационными или другими своими возможностями. Кто и сколько – станет понятно завтра, но уже сегодня могу сказать, что Александр Ярославский потратит на борьбу с коронавирусом в Харькове три миллиона долларов.

Уверен, что мы сможем организовать работу антикризисного центра по борьбе с COVID-19 таким образом, чтобы максимально обезопасить горожан от этой заразы. Так же с Александром Ярославским и другими участниками антикризисного штаба будем оказывать помощь социально незащищенным харьковчанам - обеспечим их пайками, медицинскими аптечками и многим другим» - говорится в сообщении.

Позже Геннадий Кернес дополнил:

« об антикризисном штабе, который сегодня заработал. Это наша с Ярославским инициатива, к которой присоединились все, кто принимает решения, вкладывается в Харьков, не видит себя вне ситуации. Я, как городской голова, с аккумулировал главные социальные и медицинские потребности Харькова, которые нужно закрыть для профилактики, входа в эпидемию и победы над вирусом».