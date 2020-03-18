Главная Новости Власть Посетителям и родственникам харьковских заключенных во время карантина осталась возможность общаться только по горячим линиям (АДРЕСА)
18.03.2020  17:51   

Посетителям и родственникам харьковских заключенных во время карантина осталась возможность общаться только по горячим линиям (АДРЕСА)

В связи с закрытием харьковских колоний и СИЗО для посещений, силовики опубликовали адреса и контактные телефоны для обращений.


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С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Украины и мер по стабилизации эпидемиологической ситуации, вызванной коронавируса COVID- 19 и во исполнение соответствующего указания Министерства юстиции Украины, в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления отменяется проведение всех приемов граждан до особого распоряжения.

Граждане, которые хотят обратиться с обращениями к межрегионального управления или к подчиненным учреждений, могут позвонить на «горячую линию» или направить обращение на электронный адрес, а именно:

〽️ Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции -
телефон горячей линии: (0572) 732-16-16,
электронная почта: [email protected]

〽️ Харьковской области:

✔️ Диканевская исправительная колония (№12) -
телефон горячей линии: (0572) 341-61-60,
электронная почта - [email protected],
ящик для обращений размещена у входа в помещение приема граждан.

✔️ Покровская исправительная колония (№17) -
телефон горячей линии: (05734) 1-40-12,
электронная почта [email protected],
ящик для обращений размещена на первом этаже в вестибюле административного здания учреждения.

✔️ Холодногорская исправительная колония (№18) -
телефон горячей линии: (0572) 370-31-25,
электронная почта: [email protected],
ящик для обращений размещена у входа в административное здание учреждения.

✔️ Алексеевская исправительная колония (№25) -
телефон горячей линии: (0572) 338-02-53,
электронная почта [email protected],
ящик для обращений размещена у входа в помещение приема граждан.

✔️ Харьковская исправительная колония (№43) -
телефон горячей линии: (0572) 52-41-21,
электронная почта [email protected],
ящик для обращения размещена у входа в комнату приема посылок и передач.

✔️ Темновская исправительная колония (№100) -
телефон горячей линии: (0572) 749- 19-66,
электронная почта [email protected],
ящики для обращений граждан размещен на первом этаже холла административного здания и в комнате приема посылок -передачи.

✔️ Дергачевский исправительная колония (№109) -
телефон горячей линии: (05763) 4-72-25,
электронная почта [email protected]кh.kvs.gov.ua,
ящик для обращений граждан размещена на первом этаже административного здания.

✔️ Первомайска исправительная колония (№117) -
телефон горячей линии: 7812681,
электронная почта: vk117 @ кh.kvs.gov.ua,
ящик для обращений граждан размещена на первом этаже административного здания в комнате ожидания граждан.

✔️ Хроливський исправительный центр (№140) -
телефон горячей линии: (0572) 740-91-75,
электронная почта vс[email protected]кh.kvs.gov.ua,
ящик для обращений граждан размещена возле комнаты приема граждан, расположенной в административном здании.

✔️ Харьковский следственный изолятор -
телефонной горячей линии: (0572) 732-60-58,
электронная почта [email protected],
ящик для обращения граждан размещена на первом этаже административного здания в свободном доступе.

 
Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  заключенные, харьков колония
 
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