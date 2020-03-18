18.03.2020 17:51

Посетителям и родственникам харьковских заключенных во время карантина осталась возможность общаться только по горячим линиям (АДРЕСА)

В связи с закрытием харьковских колоний и СИЗО для посещений, силовики опубликовали адреса и контактные телефоны для обращений.



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С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Украины и мер по стабилизации эпидемиологической ситуации, вызванной коронавируса COVID- 19 и во исполнение соответствующего указания Министерства юстиции Украины, в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления отменяется проведение всех приемов граждан до особого распоряжения.

Граждане, которые хотят обратиться с обращениями к межрегионального управления или к подчиненным учреждений, могут позвонить на «горячую линию» или направить обращение на электронный адрес, а именно:

〽️ Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции -

телефон горячей линии: (0572) 732-16-16,

электронная почта: [email protected]

〽️ Харьковской области:

✔️ Диканевская исправительная колония (№12) -

телефон горячей линии: (0572) 341-61-60,

электронная почта - [email protected],

ящик для обращений размещена у входа в помещение приема граждан.

✔️ Покровская исправительная колония (№17) -

телефон горячей линии: (05734) 1-40-12,

электронная почта [email protected],

ящик для обращений размещена на первом этаже в вестибюле административного здания учреждения.

✔️ Холодногорская исправительная колония (№18) -

телефон горячей линии: (0572) 370-31-25,

электронная почта: [email protected],

ящик для обращений размещена у входа в административное здание учреждения.

✔️ Алексеевская исправительная колония (№25) -

телефон горячей линии: (0572) 338-02-53,

электронная почта [email protected],

ящик для обращений размещена у входа в помещение приема граждан.

✔️ Харьковская исправительная колония (№43) -

телефон горячей линии: (0572) 52-41-21,

электронная почта [email protected],

ящик для обращения размещена у входа в комнату приема посылок и передач.

✔️ Темновская исправительная колония (№100) -

телефон горячей линии: (0572) 749- 19-66,

электронная почта [email protected],

ящики для обращений граждан размещен на первом этаже холла административного здания и в комнате приема посылок -передачи.

✔️ Дергачевский исправительная колония (№109) -

телефон горячей линии: (05763) 4-72-25,

электронная почта [email protected]кh.kvs.gov.ua,

ящик для обращений граждан размещена на первом этаже административного здания.

✔️ Первомайска исправительная колония (№117) -

телефон горячей линии: 7812681,

электронная почта: vk117 @ кh.kvs.gov.ua,

ящик для обращений граждан размещена на первом этаже административного здания в комнате ожидания граждан.

✔️ Хроливський исправительный центр (№140) -

телефон горячей линии: (0572) 740-91-75,

электронная почта vс[email protected]кh.kvs.gov.ua,

ящик для обращений граждан размещена возле комнаты приема граждан, расположенной в административном здании.

✔️ Харьковский следственный изолятор -

телефонной горячей линии: (0572) 732-60-58,

электронная почта [email protected],

ящик для обращения граждан размещена на первом этаже административного здания в свободном доступе.