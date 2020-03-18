Главная Новости Власть Харьковчанам разъяснили как работают таможенные посты зоны деятельности Слобожанской таможни (ВИДЕО)
18.03.2020  16:51   

Харьковчанам разъяснили как работают таможенные посты зоны деятельности Слобожанской таможни (ВИДЕО)

18 марта, в Харьковском пресс-клубе состоялся брифинг «Работа таможенных постов Слобожанской таможни Гостаможслужбы в условиях карантинных мероприятий»


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Валерий Найчук, по Ступник начальника управления обеспечения таможенного контроля и оформления Слобожанской таможни Гостаможслужбы, рассказал, что правительство Украины временно запретил вывоз товаров противоэпидемических назначения, в том числе медицинских масок. Артем Кабилов, заместитель начальника таможенного поста «Магистральный» - начальник отдела таможенного оформления "Гоптовка" Слобожанской таможни Гостаможслужбы и Максим Дикий, начальник таможенного поста «Харьков-железнодорожный» Слобожанской таможни Гостаможслужбы, сообщили, как работают таможенные посты «Гоптовка» и «Харьков железнодорожный »в связи с объявлением карантина.

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  таможня, протокол, задержание, харьков, коронавирус
 
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