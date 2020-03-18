Харьковчанам разъяснили как работают таможенные посты зоны деятельности Слобожанской таможни (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на cреду, 18 марта День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 19 марта Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.