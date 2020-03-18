Главная Новости Власть Кабмин планирует компенсировать часть коммуналки на время карантина - Премьер Шмыгаль
18.03.2020  16:20   

Кабмин планирует компенсировать часть коммуналки на время карантина - Премьер Шмыгаль

По заданию главы Правительства профильные министерства определят процент возмещения услуг ЖКХ за время карантина.


© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Государство может оплатить часть коммунальных услуг за время вынужденного пребывания украинцев на карантине. Премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании поручил профильным министерствам определить процент возмещения.

"Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - подчеркнул он.

Так, премьер поручил Минсоцполитики, Минфину и Минэкономики в течение трех дней рассчитать сумму средств и определить процент возмещения части коммунальных платежей на время карантина в Украине. А также поручил определить категории граждан, которые могут получить возмещение.

Пока неизвестно, будет ли компенсация распространяться на всех граждан или на отдельные категории.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения. На очередной Кабмин вынести предложения", - добавил Шмыгаль.

По его словам, Минэкономики должно проработать поручение главы правительства за три дня.

 
Источник:   ЗН
 Тэги:  коммунальные, тарифы, карантин, коронавирус, компенсации
 
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