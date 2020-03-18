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18.03.2020  15:19   

У Харкові виділили кошти на підтримку двох вишів та поліції

Харківська міська рада надала субвенцію на зміцнення матеріально-технічної бази Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».


://city.kharkov.ua

Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік були внесені сьогодні, 18 березня, на сесії Харківської міської ради.

Як повідомили у Департаменті економіки та комунального майна, близько 29 млн грн будуть спрямовані на ремонт і благоустрій територій вишів. Зокрема, за ці кошти буде проведено капітальний ремонт території ботанічного саду університету ім. В.Н. Каразіна, розташованого по вул. Отакара Яроша, 24. Там планують облаштувати дві еколого-освітні стежки - біля купальні з мінеральним джерелом Саржиного яру, а також уздовж канатної дороги від вул. Отакара Яроша до річки Саржинки. В НТУ «ХПІ» кошти будуть спрямовані на відновлення елементів благоустрою території біля корпусу кафедри фізичного виховання.

Крім того, 1,1 млн грн місто виділило Головному управлінню Національної поліції в Харківській області та Управлінню патрульної поліції у Харківській області Департаменту патрульної поліції. Кошти будуть спрямовані на забезпечення співробітників засобами дезінфекції та індивідуального захисту.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поддержка, сессия, полиция, харьков, средства, бюджет, субвенция
 
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