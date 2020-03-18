18.03.2020 14:09

Решения Харьковского горсовета по противодействию коронавирусной инфекции можно прочитать в Facebook

Количество посещения сайта Харьковского горсовета резко возросло и это может вызвать перебои в работе интернет-ресурса.



// Facebook

В пресс-службе мэрии сообщили, что все решения и новости по противодействию коронавирусной инфекции будут размещаться на странице ХГС в Facebook.

Адрес страницы: https://www.facebook.com/kharkovgovernment.

