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18.03.2020  14:09   

Решения Харьковского горсовета по противодействию коронавирусной инфекции можно прочитать в Facebook

Количество посещения сайта Харьковского горсовета резко возросло и это может вызвать перебои в работе интернет-ресурса.


// Facebook

В пресс-службе мэрии сообщили, что все решения и новости по противодействию коронавирусной инфекции будут размещаться на странице ХГС в Facebook.

Адрес страницы: https://www.facebook.com/kharkovgovernment.
 

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, горсовет, сайт
 
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