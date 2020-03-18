Решения Харьковского горсовета по противодействию коронавирусной инфекции можно прочитать в Facebook

Количество посещения сайта Харьковского горсовета резко возросло и это может вызвать перебои в работе интернет-ресурса.
В пресс-службе мэрии сообщили, что все решения и новости по противодействию коронавирусной инфекции будут размещаться на странице ХГС в Facebook.
Адрес страницы: https://www.facebook.com/kharkovgovernment.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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