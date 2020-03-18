18.03.2020 13:26

Одноголосним рішенням депутати виділили додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міста на 2020 рік.



://city.kharkov.ua

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 18 березня, на позачерговій сесії міськради.



Як повідомила заступник Харківського міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешева, внесення змін до бюджету міста Харкова обумовлене, перш за все, необхідністю забезпечення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).



Так, були збільшені витрати на охорону здоров'я в сумі 20,5 млн грн. Ця сума буде спрямована на закупівлю лікарських засобів (антибактеріальна, інфузійна, противірусна терапія, жарознижувальні засоби), дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту (костюми біозахисту, рукавички, респіратори, бахіли, маски) і закупівлю діагностичного обладнання (апарати штучної вентиляції легенів з оксигенацією високого потоку) тощо.



Також у рішенні були враховані зміни обсягів міжбюджетних трансфертів бюджету міста Харкова з державного та обласного бюджетів у загальній сумі 39,4 млн грн, співфінансування з бюджету міста витрат на програму «Нова українська школа» - 10,4 млн грн.