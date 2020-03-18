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18.03.2020  13:26   

Одноголосним рішенням депутати виділили додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міста на 2020 рік.


://city.kharkov.ua

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 18 березня, на позачерговій сесії міськради.

Як повідомила заступник Харківського міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешева, внесення змін до бюджету міста Харкова обумовлене, перш за все, необхідністю забезпечення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Так, були збільшені витрати на охорону здоров'я в сумі 20,5 млн грн. Ця сума буде спрямована на закупівлю лікарських засобів (антибактеріальна, інфузійна, противірусна терапія, жарознижувальні засоби), дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту (костюми біозахисту, рукавички, респіратори, бахіли, маски) і закупівлю діагностичного обладнання (апарати штучної вентиляції легенів з оксигенацією високого потоку) тощо.

Також у рішенні були враховані зміни обсягів міжбюджетних трансфертів бюджету міста Харкова з державного та обласного бюджетів у загальній сумі 39,4 млн грн, співфінансування з бюджету міста витрат на програму «Нова українська школа» - 10,4 млн грн.

Источник:   ХГС
 Тэги:  средства, карантин, харьков, коронавирус, сессия, бюджет
 
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