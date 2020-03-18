18.03.2020 12:50

Геннадий Кернес: подозрений и подтвержденных случаев коронавируса в Харькове нет

Городской голова ответил на вопросы депутатов по поводу того, сколько тест-систем находятся в Харькове и кому их предоставят, а также проанонсировал горячую линию от городского головы для обратной связи с харьковчанами.



://city.kharkov.ua

Об этом 18 марта во время внеочередной сессии Харьковского горсовета заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он отметил, что сейчас подозрений или подтвержденных случаев коронавируса в Харькове нет. Также мэр добавил, что в ближайшие выходные Харьков получит 200 000 тест-систем для выявления указанной инфекции.

По словам Кернеса, делать тест будут только тем пациентам, у которых подозревают COVID-19. "Есть примеры, когда тесты задействуют, когда есть подозрение на болезнь, чтобы просто прийти и проверить себя. У тебя есть болезнь - нет ли, мы не можем сказать. Карантинное состояние болезни - три недели, - продолжил городской голова. - Будут тесты, они будут все направлены на те случаи, которые нам говорят, что это подозрение на болезнь".

Также Кернес добавил, что сейчас в Харькове есть 163 аппарата искусственной вентиляции легких. Город должен выделить еще 12 500 000 грн на приобретение пяти новых швейцарских аппаратов ИВЛ.

Также в Харькове приобрели необходимые средства защиты для врачей и ими обеспечены все медицинские заведения.