18.03.2020 12:07

Началась внеочередная сессия городского совета

Тридцать четвертая (внеочередная) сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 18 марта, в сессионном зале (пл. Конституции, 7).



://city.kharkov.ua

На сессии присутствуют члены исполнительного комитета горсовета, директоры департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 70 депутатов. В повестку дня включены три вопроса и «Разное».



Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».