Главная Новости Власть Началась внеочередная сессия городского совета
18.03.2020  12:07   

Началась внеочередная сессия городского совета

Тридцать четвертая (внеочередная) сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 18 марта, в сессионном зале (пл. Конституции, 7).


://city.kharkov.ua

На сессии присутствуют члены исполнительного комитета горсовета, директоры департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 70 депутатов. В повестку дня включены три вопроса и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».

Источник:   ХГС
 Тэги:  горсовет, харьков, исполком, сессия
 
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