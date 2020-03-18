Началась внеочередная сессия городского совета

Тридцать четвертая (внеочередная) сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 18 марта, в сессионном зале (пл. Конституции, 7).
На сессии присутствуют члены исполнительного комитета горсовета, директоры департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.
Для работы сессии зарегистрировалось 70 депутатов. В повестку дня включены три вопроса и «Разное».
Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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