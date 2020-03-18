18.03.2020 12:21

Апеляційний суд Харкова обмежив відвідування для громадян

Другий апеляційний адміністративний суд Харкова припинив особистий прийом громадян і рекомендує харків'янам обмежити відвідування установи.



://city.kharkov.ua

Карантинні заходи були прийняті зборами суддів ААС з 17 березня.



«З метою недопущення поширення коронавіруса і попередження захворювань серед населення керівництво апеляційного суду переконливо рекомендує громадянам утриматися від особистого відвідування установи, а учасникам судових процесів - скористатися правом подати свої письмові пояснення, заперечення та інші докази розгляду справи дистанційно. У разі, якщо розгляд справи неможливо без особистої участі, подати клопотання про перенесення слухання справи», - сказано у повідомлені.



Всі необхідні документи: заяви, скарги, відгуки, письмові пояснення по справі, клопотання та інші процесуальні документи можна направити до суду:



- на поштову адресу: 61057, Харків, пл. Театральна, 1;

- по електронній пошті: [email protected]:

- за допомогою сервісу «Електронний суд».



Заяви про надання інформації подавати через електронні форми «Звернення громадян» та «Запит на отримання публічної інформації», розміщені на сайті суду.



Будь-яку інформацію щодо розгляду справ можна дізнатися за телефонами: (057) 700-14-14, 700-20-55.