Апеляційний суд Харкова обмежив відвідування для громадян

Другий апеляційний адміністративний суд Харкова припинив особистий прийом громадян і рекомендує харків'янам обмежити відвідування установи.
Карантинні заходи були прийняті зборами суддів ААС з 17 березня.
«З метою недопущення поширення коронавіруса і попередження захворювань серед населення керівництво апеляційного суду переконливо рекомендує громадянам утриматися від особистого відвідування установи, а учасникам судових процесів - скористатися правом подати свої письмові пояснення, заперечення та інші докази розгляду справи дистанційно. У разі, якщо розгляд справи неможливо без особистої участі, подати клопотання про перенесення слухання справи», - сказано у повідомлені.
Всі необхідні документи: заяви, скарги, відгуки, письмові пояснення по справі, клопотання та інші процесуальні документи можна направити до суду:
- на поштову адресу: 61057, Харків, пл. Театральна, 1;
- по електронній пошті: [email protected]:
- за допомогою сервісу «Електронний суд».
Заяви про надання інформації подавати через електронні форми «Звернення громадян» та «Запит на отримання публічної інформації», розміщені на сайті суду.
Будь-яку інформацію щодо розгляду справ можна дізнатися за телефонами: (057) 700-14-14, 700-20-55.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
влажность:
давление:
ветер: