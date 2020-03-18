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18.03.2020  12:21   

Апеляційний суд Харкова обмежив відвідування для громадян

Другий апеляційний адміністративний суд Харкова припинив особистий прийом громадян і рекомендує харків'янам обмежити відвідування установи.


://city.kharkov.ua

Карантинні заходи були прийняті зборами суддів ААС з 17 березня.

«З метою недопущення поширення коронавіруса і попередження захворювань серед населення керівництво апеляційного суду переконливо рекомендує громадянам утриматися від особистого відвідування установи, а учасникам судових процесів - скористатися правом подати свої письмові пояснення, заперечення та інші докази розгляду справи дистанційно. У разі, якщо розгляд справи неможливо без особистої участі, подати клопотання про перенесення слухання справи», - сказано у повідомлені.

Всі необхідні документи: заяви, скарги, відгуки, письмові пояснення по справі, клопотання та інші процесуальні документи можна направити до суду:

- на поштову адресу: 61057, Харків, пл. Театральна, 1;
- по електронній пошті: [email protected]:
- за допомогою сервісу «Електронний суд».

Заяви про надання інформації подавати через електронні форми «Звернення громадян» та «Запит на отримання публічної інформації», розміщені на сайті суду.

Будь-яку інформацію щодо розгляду справ можна дізнатися за телефонами: (057) 700-14-14, 700-20-55.

Источник:   ХГС
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, суд, ограничения
 
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