18.03.2020 12:02

Геннадій Кернес підписав розпорядження про запобігання поширенню коронавірусу

Харківський міський голова Геннадій Кернес підписав розпорядження про заходи щодо запобігання поширенню на території Харкова коронавіруса COVID-19.



://city.kharkov.ua

Цим документом вносяться зміни до попереднього розпорядження міського голови від 11.03.2020 №50 «Про організацію виконання на території міста Харкова постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавіруса COVID-19».



Згідно з розпорядженням, на території міста на період карантину необхідно вжити такі заходи: