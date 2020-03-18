18.03.2020 12:02
Геннадій Кернес підписав розпорядження про запобігання поширенню коронавірусу
Харківський міський голова Геннадій Кернес підписав розпорядження про заходи щодо запобігання поширенню на території Харкова коронавіруса COVID-19.
://city.kharkov.ua
Цим документом вносяться зміни до попереднього розпорядження міського голови від 11.03.2020 №50 «Про організацію виконання на території міста Харкова постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавіруса COVID-19».
Згідно з розпорядженням, на території міста на період карантину необхідно вжити такі заходи:
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-введення карантину в навчальних закладах та проведення навчальних занять дистанційно;
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- призупинити проведення і участь громадян у масових заходах;
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- організація позмінної роботи співробітників, а за технічної можливості - праця через Інтернет;
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- виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження хвороби;
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- заборонити роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає прийом відвідувачів (кафе, ресторани, торгові центри, речові ринки тощо);
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- посилення дезінфекційного режиму (систематичне вологе прибирання приміщень, територій, павільйонів та інших споруд);
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- щоденний моніторинг стану здоров'я працівників у трудових колективах (при виявленні ознак ГРВІ - не допускати людину до роботи і направляти її до лікувального закладу або додому для подальшого лікування);
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- проведення роз'яснювальної роботи серед працівників про заходи щодо запобігання захворювання;
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- заборонити перевезення пасажирів метрополітеном;
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- щодня подавати до Міністерства охорони здоров'я України інформацію про проведення заходів щодо запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та ін.