«Прозорі офіси» та управління соцзахисту в Харкові працюють у карантинному режимі

У Регіональному центрі послуг, «Прозорих офісах», а також районних управліннях праці та соцзахисту з 17 березня по 3 квітня запроваджено карантинні заходи.
Як повідомили в установах, обмеження введені у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавіруса COVID-19» і згідно з рішенням Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
На цей період прийом громадян проводять тільки за попереднім записом, а консультації - в дистанційному режимі.
З питань консультацій та попереднього запису звертатися за телефонами call-центрів установ:
«Прозорий офіс» Київського району - за посиланням;
«Прозорий офіс» Шевченківського району - за посиланням;
Регіональний центр послуг - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Холодногірського району - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Новобаварського району - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Слобідського району - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Немишлянського району - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району - за посиланням.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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