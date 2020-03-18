18.03.2020 11:44

«Прозорі офіси» та управління соцзахисту в Харкові працюють у карантинному режимі

У Регіональному центрі послуг, «Прозорих офісах», а також районних управліннях праці та соцзахисту з 17 березня по 3 квітня запроваджено карантинні заходи.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в установах, обмеження введені у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавіруса COVID-19» і згідно з рішенням Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



На цей період прийом громадян проводять тільки за попереднім записом, а консультації - в дистанційному режимі.



З питань консультацій та попереднього запису звертатися за телефонами call-центрів установ:



«Прозорий офіс» Київського району - за посиланням;

«Прозорий офіс» Шевченківського району - за посиланням;

Регіональний центр послуг - за посиланням;

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Холодногірського району - за посиланням;

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Новобаварського району - за посиланням;

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Слобідського району - за посиланням;

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району - за посиланням;

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Немишлянського району - за посиланням;

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району - за посиланням.