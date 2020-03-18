Главная Новости Власть «Прозорі офіси» та управління соцзахисту в Харкові працюють у карантинному режимі
18.03.2020  11:44   

«Прозорі офіси» та управління соцзахисту в Харкові працюють у карантинному режимі

У Регіональному центрі послуг, «Прозорих офісах», а також районних управліннях праці та соцзахисту з 17 березня по 3 квітня запроваджено карантинні заходи.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в установах, обмеження введені у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавіруса COVID-19» і згідно з рішенням Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На цей період прийом громадян проводять тільки за попереднім записом, а консультації - в дистанційному режимі.

З питань консультацій та попереднього запису звертатися за телефонами call-центрів установ:

«Прозорий офіс» Київського району - за посиланням;
«Прозорий офіс» Шевченківського району - за посиланням;
Регіональний центр послуг - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Холодногірського району - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Новобаварського району - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Слобідського району - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Немишлянського району - за посиланням;
Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району - за посиланням.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больничный, оплата, самоизоляция
 
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