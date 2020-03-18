18.03.2020 10:56

У Харкові заборонена торгівля в переходах і виконуються інші заходи проти поширення COVID-19 (протоколи КНС)

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла невідкладні заходи щодо протидії розповсюдженню коронавірусу COVID-19 на території Харкова.



://city.kharkov.ua

У зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалил низку рішень, зокрема:



- максимально обмежити проведення культурних, спортивних, соціальних заходів за масовою участю громадян до стабілізації ситуації;

- організувати прийом громадян районними управліннями соціального захисту за попереднім записом;

- організувати проведення дезінфекційних заходів, вологого прибирання з використанням засобів дезінфекції у метрополітені, міському електротранспорті, на об'єктах транспортної інфраструктури. Рекомендувати керівникам підприємств, які здійснюють перевезення населення, в тому числі, таксі, здійснити аналогічні заходи;

- керівникам підприємств, установ та організацій комунальної форми власності: запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників з ознаками гострих респіраторних захворювань; максимально перевести роботу на віддалений доступ; запровадити режим профілактичного спостереження за особами, які відвідували країни інфекційного ризику; регулярно провітрювати службові приміщення і, по можливості, робити кварцування;

- посилити заходи щодо контроля за проведенням санітарної (антивірусної) обробки рухомого складу громадського транспорту;

- заборонити торговельну діяльність у підземних підвуличних пішохідних переходах біля станцій метро міста КП «Підземне місто» та ін.

Тексти протоколів засідань Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 і 18 березня №2 і №3 розміщені на сайті Харківської міської ради у розділі «Важливі документи».

Нагадаємо, що також з сьогоднішнього дня заборонена робота підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, підприємств торговельного та побутового обслуговування населення та внесені зміни у маршрутизацію наземного громадського транспорту з забезпеченням можливості прибуття на роботу працівників медичних закладів та комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність населення міста.