Вместо ушедшей на должность генпрокура харьковчанки Венедиктовой ГБР возглавит другой харьковчанин - Соколов

Таким образом, заведующую профильной кафедрой харьковского университета «временно» заменил выпускник харьковской юракадемии.
Выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований будет Александр Соколов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, исполнять обязанности директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов. Он приступает к пвыполнению полномочий с 17 марта 2020", - говорится в сообщении.
За назначение Венедиктовой на должность генпрокурора парламент проголосовал 17 марта. Президент уже подписал указ об ее назначении.
Уточняется, что Соколов приступил к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года.
Соколов был назначен заместителем руководителя Госбюро 20 января. Он окончил Институт подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в областных управлениях СБУ, МВД и налоговой службы.
В декларации за 2019 год Александр Соколов указал квартиру и гараж в Харькове (43 и 19 кв.м.), земельный участок в Катериновке на 18 тыс. квадратных метров, земельный участок в Старом Салтове на тысячу квадратных метра.
В Харькове у него есть квартира на 171 кв.м. и еще полквартиры, а также земельный участок на 1 000 кв.м.
Соколов водит Audi A6 2013 года выпуска, его жена Анна - Audi Q3 2013 года.
В графе "Доходы" Соколова – зарплата и проценты, у его жены – проценты, доходы от предпринимательской деятельности, социальные выплаты.
Также семья задекларировала суммы наличными и сбережения в банках.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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