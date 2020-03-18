18.03.2020 08:53

За нарушение условий карантина введена уголовная и административная ответственность

Гигантские штрафы и до 8 лет тюрьмы. Именно такая ответственность грозит тем, кто нарушит санитарные нормы, введенные на время карантина.



// izvestia.kharkov.ua

Верховная Рада Украины внесла изменения в Уголовный кодекс Украины и Кодекс об административных правонарушениях. Тех, кто не соблюдает условия карантина, будут штрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен.

Соответствующие изменения в законодательство поддержали 344 народных депутата.



Штрафы будут накладывать на лиц, которые могут быть инфицированы Коронавирусной болезнью и самовольно оставляют места обсервации (карантина). А если нарушения санитарных норм привело к инфицированию или смерти, то виновным грозит уголовная ответственность.



Законом вносятся изменения в статью 325 Уголовного кодекса Украины, которыми предусмотрено, что за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, если это повлекло или заведомо могло повлечь распространение этих заболеваний, предусмотрен штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн. до 51 тыс. грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.



К административной ответственности будут привлекать только иностранцев и лиц без гражданства, которые после введения карантина не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы Государственной миграционной службы с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины.