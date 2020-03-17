17.03.2020 18:38

Ігор Терехов призвав харків'ян не піддаватися панічним настроям

У Харкові закриваються ТРЦ, кафе, перукарні, речові ринки.



//city.kharkov.ua

З завтрашнього дня у місті Харкові заборонена робота суб'єктів господарювання, яка передбачає прийом відвідувачів.

Таке рішення було ухвалене сьогодні, 17 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська уточнила, що заборона стосується підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, підприємств торговельного та побутового обслуговування населення. При цьому працюватимуть об'єкти роздрібної торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, а також банки і страхові компанії. Об'єкти громадського харчування зможуть працювати тільки з адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов доручив проконтролювати виконання рішення КНС.

«Завтра не повинен працювати жоден непродовольчий ринок, а на продовольчих необхідно здійснювати жорсткий контроль за дотриманням санітарних вимог. У супермаркетах, які торгують продуктами харчування, мають бути засоби індивідуального захисту співробітників, повинна проводитися регулярна дезінфекційна обробка площ», - підкреслив перший віце-мер.

Ігор Терехов також звернувся до харків'ян з проханням не піддаватися панічним настроям.

«Зараз я бачу, що у багатьох людей є паніка, і це зрозуміло. Але ми хочемо вчасно втрутитися у ситуацію, що склалася, аби зберегти у місті спокій. Не потрібно змітати все підряд з полиць магазинів - продуктів цілком вистачає. Треба якомога менше виходити з дому, не їздити кудись без потреби. Така світова практика. Наше завдання - щоб якомога менше людей захворіли і нормально пережили ці два-три тижні. Це непросто, але треба зробити все можливе і неможливе, щоб зупинити поширення коронавірусу і зберегти життя людей», - зазначив Ігор Терехов.