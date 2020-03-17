Пограничники обновили Перечень пунктов пропуска на Харьковщине, через которые можно вернуться в Украину

С 00.00 вторника 17 марта прекращено международное авиа, ж/д и автобусное сообщение - вернуться через Харьков в Украину моно будет только на авто через 4 пункта пропуска. Полностью прекращено пешеходное сообщение.
Совет национальной безопасности и обороны рекомендует гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны - вернуться.
Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, на участке ответственности Восточного регионального управления ГПСУ будут продолжать работу пункты пропуска для автомобильного сообщения « Чугуновка », « Плетеневка », « Гоптовка »
Кроме этого - полностью прекращено пешеходное сообщение.
Возвращаясь в Украине, пограничники советуют нашим гражданам польззоваться интерактивной картой на сайте Госпогранслужбы , где указаны действующие пункты пропуска.
Стоит поинтересоваться и работой пунктов пропуска на смежной стороне, ведь большинство соседних стран ограничили или запретили въезд для иностранных граждан, а также пассажирские перевозки.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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