17.03.2020 13:05

Пограничники обновили Перечень пунктов пропуска на Харьковщине, через которые можно вернуться в Украину

С 00.00 вторника 17 марта прекращено международное авиа, ж/д и автобусное сообщение - вернуться через Харьков в Украину моно будет только на авто через 4 пункта пропуска. Полностью прекращено пешеходное сообщение.



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Совет национальной безопасности и обороны рекомендует гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны - вернуться.

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, на участке ответственности Восточного регионального управления ГПСУ будут продолжать работу пункты пропуска для автомобильного сообщения « Чугуновка », « Плетеневка », « Гоптовка »

Кроме этого - полностью прекращено пешеходное сообщение.

Возвращаясь в Украине, пограничники советуют нашим гражданам польззоваться интерактивной картой на сайте Госпогранслужбы , где указаны действующие пункты пропуска.

Стоит поинтересоваться и работой пунктов пропуска на смежной стороне, ведь большинство соседних стран ограничили или запретили въезд для иностранных граждан, а также пассажирские перевозки.