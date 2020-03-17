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17.03.2020  12:13   

Геннадий Кернес прокомментировал изменения в работе транспорта

Усиление карантинных мероприятий на транспорте - вынужденная мера, продиктованная необходимостью сохранения здоровья горожан.


://city.kharkov.ua
«После вчерашнего выступления Президента Владимира Зеленского я все-таки пришел к выводу, что меры предосторожности и защита харьковчан от коронавируса важнее, чем перевозка пассажиров к местам работы.
 
Поэтому сегодня с восьми вечера харьковский метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля.
 
Так же сегодня в 15:00 будет проведена Комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будут приняты все необходимые меры в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 марта» -говорится в сообщении.
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  транспорт, ограничение, работа, кернес
 
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