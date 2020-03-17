Геннадий Кернес прокомментировал изменения в работе транспорта

Усиление карантинных мероприятий на транспорте - вынужденная мера, продиктованная необходимостью сохранения здоровья горожан.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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