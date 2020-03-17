17.03.2020 12:13

Геннадий Кернес прокомментировал изменения в работе транспорта

Усиление карантинных мероприятий на транспорте - вынужденная мера, продиктованная необходимостью сохранения здоровья горожан.



://city.kharkov.ua

«После вчерашнего выступления Президента Владимира Зеленского я все-таки пришел к выводу, что меры предосторожности и защита харьковчан от коронавируса важнее, чем перевозка пассажиров к местам работы.

Поэтому сегодня с восьми вечера харьковский метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля.

Так же сегодня в 15:00 будет проведена Комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будут приняты все необходимые меры в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 марта» -говорится в сообщении.