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17.03.2020  09:31   

Прокуратура временно приостановила личные приемы граждан

Проведение личных приемов граждан в прокуратуре Харьковской области и местных прокуратурах приостановлено.


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С целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в соответствии со ст.11 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», статьи 7 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», постановления Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» от 11.03.2020 №211, приказа Офиса Генерального прокурора от 13.03.2020 №147 «О приостановлении проведения личного приема граждан» проведение личных приемов граждан в прокуратуре Харьковской области и местными прокуратурах приостановлено.

С целью обеспечения прав граждан в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан» обратиться в прокуратуру области можно с помощью:

– почтовой связи: 61001, г.Харьков, ул.Богдана Хмельницкого, 4;

- средств электронной связи: электронная почта [email protected];

- на телефон «горячей линии» прокуратуры области 732-02-44.

- через ящик, расположенный на 1 этаже центрального входа здания прокуратуры области по адресу г.Харьков, ул. Богдана Хмельницкого, 4.

Адреса, телефоны «горячей линии» и электронные почтовые адреса местных прокуратур размещены на официальном сайте прокуратуры области в рубрике «Приемная граждан. Информация о подчиненных прокуратуры».

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, прокуратура, онлайн
 
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