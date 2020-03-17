17.03.2020 08:24

18 березня відбудеться позачергова сесія міської ради

Тридцять четверта (позачергова) сесія Харківської міської ради VII скликання відбудеться 18 березня у сесійній залі (пл. Конституції, 7).



// city.kharkov.ua

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.



У порядку денному - одне питання: «Про запобігання поширенню на території Харкова коронавірусу COVID-19 та забезпечення законних прав мешканців міста на безпечні умови для здоров'я і життя», а також «Різне».



Початок сесії - о 12:00.