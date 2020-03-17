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17.03.2020  08:24   

18 березня відбудеться позачергова сесія міської ради

Тридцять четверта (позачергова) сесія Харківської міської ради VII скликання відбудеться 18 березня у сесійній залі (пл. Конституції, 7).


// city.kharkov.ua

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

У порядку денному - одне питання: «Про запобігання поширенню на території Харкова коронавірусу COVID-19 та забезпечення законних прав мешканців міста на безпечні умови для здоров'я і життя», а також «Різне».

Початок сесії - о 12:00.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков, коронавирус карантие
 
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