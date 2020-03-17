18 березня відбудеться позачергова сесія міської ради

Тридцять четверта (позачергова) сесія Харківської міської ради VII скликання відбудеться 18 березня у сесійній залі (пл. Конституції, 7).
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.
У порядку денному - одне питання: «Про запобігання поширенню на території Харкова коронавірусу COVID-19 та забезпечення законних прав мешканців міста на безпечні умови для здоров'я і життя», а також «Різне».
Початок сесії - о 12:00.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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