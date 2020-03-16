Главная Новости Власть Геннадий Кернес: комиссия по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета поддержала выделение 20,5 млн. грн. на усиление больниц
16.03.2020  17:41   

Геннадий Кернес: комиссия по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета поддержала выделение 20,5 млн. грн. на усиление больниц

Через свой телеграмм канал городской голова прокомментировал выделение дополнительных средств больницам и различные мероприятия по усилению карантина.


://city.kharkov.ua
«Только что комиссия по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета поддержала выделение 20,5 млн гривен на усиление харьковских больниц.
 
Это закупка аппаратов искусственной вентиляции легких, антибактериальных и дезинфицирующих препаратов, а также защитных средств для врачей инфекционных отделений больниц.
 
По аппаратам искусственной вентиляции – сегодня в городе 163 таких установки, о приобретении еще 5 нам удалось договориться в условиях жесткого спроса, это последние доступные ИВЛ в Украине. 
Мы мониторим ситуацию, и как только будет доступны еще спецсредства, индивидуальные тесты на COVID-19 и необходимая аппаратура, деньги из Резервного фонда будут выделены сразу.
 
Принято несколько инициатив врачей об изменении режима в больницах, в том числе - никакого дневного стационара, больные остаются на ночь. На дистанционную работу (по телефону, онлайн) переходят админцентры и отделения управления социальной защиты.
 
С сегодняшнего дня на срок карантина закрыты дискотеки и ночные клубы, временно прекращена работа магазинов подержанной одежды, происхождение и санитарное состояние которой проконтролировать невозможно.
 
Также решением комиссии за несоблюдение санитарных и противоэпидемических мер закрыты на карантин два рынка, осуществляющие продажу непродовольственных товаров - рынок в 602 м/р «Спартак» и рынок «Барабашово».
На «Барабашова» с 22 февраля нет воды, физически и фактически, из-за аварии на самодельном, нелегальном водопроводе, который там проведен. Как моются руки и площади, как люди элементарно там ходят в туалет? «Барабашово» закрыт на карантин до 3 апреля, это наша ответственность, и решение принято в интересах города.
 
Решение КЧС отвечает вызовам сегодняшнего дня и оперативно будет пересмотрено в случае необходимости» - говорится в сообщении.
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  вирус, карантин, харьков, телеграмм, городской голова, кернес
 
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