16.03.2020 14:31

Геннадій Кернес провів особистий прийом громадян

Харківський міський голова Геннадій Кернес 16 березня провів особистий прийом громадян у Харківській міській раді.



// city.kharkov.ua

До мера по допомогу у вирішенні різних комунальних і житлових питань звернулися 18 осіб. Більшість прохань харків'ян стосувалися ремонту доріг, виділення матеріальної допомоги, сприяння у вирішенні житлових питань тощо.

Зокрема, з проханням виділити інвалідний візок з електроприводом до міського голови звернулася інвалід 1-ї групи Людмила Мерзлікіна, яка проживає у Московському районі. 30 років жінка страждає від розсіяного склерозу. Раніше справлятися з хворобою, в тому числі пересуватися, їй допомагав чоловік. Сьогодні жінка має велику потребу в можливості робити це самостійно. «Мій чоловік став інвалідом і не може більше мене піднімати, а сама я не можу пересуватися. Візок з електроприводом дозволить мені робити це самостійно. Ми живемо тільки на пенсію з інвалідності, та цих коштів не вистачає, щоб навіть оплатити комунальні послуги», - зазначила Людмила Мерзлікіна.



За дорученням Геннадія Кернеса візок вартістю 45 тис. грн буде переданий жінці найближчим часом. Також родина попросила у мера посприяти у безкоштовному встановленні лічильників на воду в їхній квартирі. І це питання мер також пообіцяв вирішити.





Посприяти в поліпшенні житлових умов до Геннадія Кернеса звернулася багатодітна сім'я Фещук із Немишлянського району. Батько родини, Богдан Фещук, - постраждалий від наслідків аварії на ЧАЕС 3-й категорії. Разом з дружиною вони виховують трьох дочок і сина. З 2016 року вони стоять на квартирному обліку в надії збільшити житлову площу. Мер пообіцяв вирішити питання вже до кінця року - сім'я візьме участь у програмі молодіжного житлового кредитування.



«Зараз ми живемо в однокімнатній квартирі, житлова площа якої становить 13,6 кв. м. Діти ростуть, нашій старшій дочці 13 років, і місця вже не вистачає. Ми не думали, що нам так швидко допоможуть вирішити наше питання. Ми братимемо участь у програмі молодіжного кредитування - 50% кредиту профінансує місто, а 50% - оплачуємо ми. Це дуже хороша можливість, інакше ми ніколи б не вирішили питання житла», - сказав Богдан Фещук.



Частково профінансувати за кошти міського бюджету планується і прокладання каналізаційних мереж у приватному секторі по вул. Службовій, від будинку №28 до будинку №54. З таким проханням до мера звернулася жителька одного з будинків Яна Руденко.



«КП «Харківводоканал» готове взятися за цей проєкт і виділити на це кошти, але за умови, що мешканці теж братимуть участь у цій роботі. Умови такі, що 50% оплатять мешканці цих будинків, а 50% робіт буде виконано за рахунок бюджету міста», - повідомив Геннадій Кернес.





Також за дорученням мера буде вирішено і низку інших питань, з якими звернулася жінка. В тому числі, буде виконаний ремонт проїжджої частини по вул. Миколи Бажана, вул. Валерія Петросова, ремонт поручнів на мосту по вул. Москалівській тощо.



Крім того, Геннадій Кернес доручив виділити двом харків'янам, які до нього звернулися, матеріальну допомогу (по 10 тис. грн) на лікування близьких.

За підсумками прийому були розглянуті всі звернення, які будуть вирішені в цьому і наступному роках.



«Більшість комунальних питань, які ви перед нами поставили, будуть виконані. Я даю вам слово, що в 2021 році ви в цьому переконаєтеся», - підсумував Геннадій Кернес.