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16.03.2020  09:25   

Покинуть или въехать в Украину через Харьков можно только на автомобиле

С полуночи 16 марта введены ограничения пропускных операций на государственной границе Украины в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии болезни COVID-19.


// ГСПУ

Так, на Харьковщине до 3 апреля закрыты пункты пропуска:

– Пески (Двуречанский район);
– Одноробовка (Золочевский район);
– Александровка (Золочевский район);
– Волчанск (Волчанский район);
– Журавлевка (Дергачевский район);
– Стрелечья (Харьковский район);
– Казачья Лопань (Дергачевский район);
– Сокольники (г. Харьков).

Остались открытыми пункты пропуска:
– Гоптовка (Дергачевский район);
– Плетеневка (Волчанский район);
– Чугуновка (Великобурлукский район).

Там разрешен проезд на автомобилях, но автобусное и пешеходное собщение закрыто.

Также в ночь на понедельник временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства. Исключения касаются лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей. Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.

Граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину. СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться - обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений. Ведь с 00.00 17 марта 2020 временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска (контроля) через государственную границу Украины.

Указанные ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирус не будет принято иное решение.

Тэги:  пункт пропуска, пограничники, харьков, карантин
 
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