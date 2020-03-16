16.03.2020 09:25

Покинуть или въехать в Украину через Харьков можно только на автомобиле

С полуночи 16 марта введены ограничения пропускных операций на государственной границе Украины в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии болезни COVID-19.



// ГСПУ

Так, на Харьковщине до 3 апреля закрыты пункты пропуска:



– Пески (Двуречанский район);

– Одноробовка (Золочевский район);

– Александровка (Золочевский район);

– Волчанск (Волчанский район);

– Журавлевка (Дергачевский район);

– Стрелечья (Харьковский район);

– Казачья Лопань (Дергачевский район);

– Сокольники (г. Харьков).



Остались открытыми пункты пропуска:

– Гоптовка (Дергачевский район);

– Плетеневка (Волчанский район);

– Чугуновка (Великобурлукский район).



Там разрешен проезд на автомобилях, но автобусное и пешеходное собщение закрыто.



Также в ночь на понедельник временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства. Исключения касаются лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей. Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.



Граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину. СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться - обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений. Ведь с 00.00 17 марта 2020 временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска (контроля) через государственную границу Украины.



Указанные ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирус не будет принято иное решение.