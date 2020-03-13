13.03.2020 16:56

Ни школы ни ВУЗы не не готовы к дистанционному обучению: растрату выделенных на образовательную Нацплатформу денег рассматривает следствие

На Национальную образовательную электронную платформу было выделено 48 млн гривень из госбюджета, однако сам проект так и не реализовали.



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Если бы в 2018 году в Украине была запущена Национальная образовательная электронная платформа, на которую были выделены деньги из госбюджета, эффективное дистанционное обучение, необходимость в котором возникла из-за пандемии коронавируса в мире, было бы реальным.

"Школы закрыли на карантин, посоветовав перейти на дистанционное и онлайн-обучение. Но будем реалистами, — в 98% все сведется к заданиям, которые учителя пришлют в Вайбере.А между тем все могло бы сегодня быть по-другому", - отмечает журналистка ZN.UA .

Отмечается, что на сегодняшний день имущество и программное обеспечение платформы под арестом, открыто уголовное производство, а досудебное расследование установило, что "должностные лица ГП "Инфоресурс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства образования и науки Украины и ООО "БМС ТЕХНО", вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды, организовали заключение договора о закупке программно-аппаратного комплекса Национальной образовательной электронной платформы".

По словам журналистки, еще в 2017 году экс-министр образования Лилия Гриневич сообщала о том, что на новой учебной платформе будут собраны интерактивные учебные материалы для школьников, учебные материалы для учителей (методические материалы, видеоуроки, рекомендации и т.п.), советы для родителей по вопросам их общения со школой.

"Была создана целостная концепция платформы, утверждена приказом Министерства образования и науки, — в ней обещали много "плюшек": отбор, экспертиза и накопление е-учебников, электронных образовательных ресурсов и сервисов, образовательных стандартов и программ, средств оценивания, дистанционных курсов не только учеников, но и учителей, помощь в повышении квалификации", - пишет Онищенко.

Однако платформа, на которую было выделено 48 млн гривень, не может быть реализована, поскольку код, на котором она построена, является закрытым.

"Плюс нам непонятен конечный разработчик этой системы... И мы не будем понимать, какова ситуация с защитой данных. И поэтому мы доложили премьеру, и он вместе с нами принял решение, что мы использовать ее не будем", - отметила Анна Новосад во время одного из заседаний комитета.