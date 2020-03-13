13.03.2020 15:28

Граница на замке - СНБО запретил въезд иностранцам, а украинцам ограничены турпоездки (ОБНОВЛЕНО)

На брифинге по результатам заседания СНБО от 13 марта заявили, что все таможенные и пограничные пункты Харьковщины через 48 часов будут закрыты на две недели для въезда любых иностранцев, о чем будет дополнительно сообщено во все страны.



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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина окончательно закроет границу для иностранцев в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Через 2 календарные недели, в зависимости от того как будет развиваться ситуация с коронавирусом, СНБО объявит о своих следующих решениях.

Касательно граждан Украины - силовики настоятельно рекомендуют, по возможности, ограничить заграничные поездки - в особенности туристические.

Все граждане Украины, которые до сегодняшнего дня перебывают за рубежом Украины будут иметь возможность вернуться на Родину.

Но, из тех стран, в которых на сегодня зарегистрированы вспышки коронавируса, возвращенцы БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ ОБСЕРВАЦИИ.

За неделю все пункты пропуска будут обеспечены тест-системами. Кабинет министров выделил дополнительные средства на закупку необходимых лекарств и противоэпидемические мероприятия.

По данным ведомства в Украине официально подтвердили 3 случая заражения коронавирусом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что все консульства Украины готовы к сотрудничеству с гражданами, которые изъявят желание вернуться домой.



Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.



Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля.