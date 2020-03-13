13.03.2020 13:25

Харківські школи переходять на дистанційне навчання

Навчання у школах міста Харкова у зв'язку з карантином проводитимуть дистанційно.



://city.kharkov.ua

13 березня, за дорученням Харківського міського голови Геннадія Кернеса у великій залі міської ради директор Департаменту освіти Ольга Деменко зустрілася з керівниками загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів.

Вона повідомила, що під час карантину через коронавірус діти не відвідуватимуть навчальні заклади, але це не значить, що вони не навчатимуться. З понеділка вчителі працюватимуть зі школярами в дистанційному режимі. Діти одержуватимуть і виконуватимуть завдання з навчальних предметів вдома, а 11-класники зможуть ретельніше підготуватися до ЗНО. «Кожен вчитель уже сьогодні-завтра спланує роботу, дасть завдання дітям і буде спілкуватися з ними дистанційно», - зазначила Ольга Деменко.

Директор департаменту підкреслила, що зарплатня працівників шкіл і дошкільних навчальних закладах збережеться згідно тарифікації, адже заняття відмінили з незалежних від них причин. Також кошти отримають і непедагогічні працівники – прибиральниці, гардеробники та ін., які під час карантину зможуть виконати частину ремонтних робіт, запланованих на літо.

«Нас турбує вчитель, вихователь, помічник вихователя, прибиральниця, а таких людей більш ніж 20 тис. Геннадій Кернес наполягає, щоб заробітня платня педагогічних і непедагогічних працівників була збережена, і ми сьогодні озвучили це доручення», - повідомила директор департаменту.

Ольга Деменко зазначила, що вчителі ходитимуть на роботу, але якщо у них є маленькі діти, яких ні з ким залишити під час карантину, вони можуть працювати дистанційно з дому. Категорично забороняється відправляти працівників у відпустку за власний рахунок. Вчитель може піти в оплачувану відпустку за бажанням.

«Підійдіть людяно до кожного співробітника. Вчителі не повинні страждати через те, що призупинені заняття, тим більше, що у кожного є масса роботи – дистанційна робота з дітьми, методична робота, наведення ладу у кабінеті, тому зарплатня педагогічних працівників зберігається», - сказала Ольга Деменко.

Вона повідомила, що у Харкові вчора не ввели карантин, бо потрібен був час, щоб батьки зрозуміли, з ким лишати дітей, вчителі спланували роботу і провели бесіди зі школярами.

«Постанова Кабміну була опублікована о 8-й годині вечора. Яким чином ми могли попередити всіх батьків? У нас 130 тис. дітей в школах і майже 50 тис. - у дитячих садочках. Тобто 180 тис. родин повинні були прийняти рішення, як бути з дитиною. Геннадій Кернес сказав, що все, що стосується дітей, повинно бути тричі виважено, бо це сім’я, соціальний захист. Харків ніколи не буде незаконослухняним. Ми перші у виконавчій дисципліні, у якості освіти, тому ми виконаємо постанову Кабміну, але за цим всим повинні бачити конкретну дитину і сім’ю. Тому вчора був день, щоб ми попередили батьків, вчителі зрозуміли, що їм доведеться працювати в іншому режимі, а діти не повинні залишитися без уваги шкіл та продовжили навчання», - повідомила Ольга Деменко.

Зазначимо, що карантин у навчальних закладах триватиме до 3 квітня. Також у Харкові заборонено проводити масові заходи, спортивні змагання, закриті театри та кіно.