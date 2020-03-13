13.03.2020 12:55

Геннадий Кернес: я гарантирую стабильность в Харькове, четкую работу всех служб, медиков и транспорта.

Городской голова Харькова прокомментировал ситуацию со здравым смыслом во время карантина и как повлияли предупредительные мероприятия на работу служб городского совета.



://city.kharkov.ua

Через свою страницу в социальной сети Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию с общеукраинским карантином и как профилактические мероприятия повлияют на горожан.

«Я всегда был за здравый смысл и за то, чтобы были защищены интересы харьковчан.

А здравый смысл и интересы города, в случае общенационального карантина из-за CОVID-19, на мой взгляд в следующем:

- Отправлять на карантин 200 тысяч детей из садиков и школ в городе, где нет ни одного даже подозрения на коронавирус, здравый смысл подсказывает неправильным;

- Специалисты утверждают, что именно в детских коллективах ребятне практически невозможно заразиться CОVID-19;

- Статистика говорит о том, что за последние 20 дней посещаемость школ выросла, а заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась вдвое. Статистика утверждает, что в этом сезоне от гриппа и его осложнений в больницах города не умер ни один человек, а здравый смысл задается вопросом – правильно ли в этой ситуации осложнять жизнь сотням тысяч родителей харьковских детей, которые в условиях карантина либо должны уходить в отпуск за свой счет, либо брать детвору за собой на работу?

Здравый смысл говорит о том, что Кабинет Министров, который принял решение об общенациональном карантине, вопрос закрытия школ и садов должен был передать на рассмотрение местных властей, которые лучше знакомы с эпидобстановкой, чем столица.

В четверг мы внимательно изучили Постановление Кабинета Министров о карантине. К сожалению, с точки зрения украинского законодательства, оно не оставило нам люфта для принятия решения в интересах харьковчан, не оставило нам ни малейшей возможности не закрывать школы и детские сады. Я, как городской голова, против таких мер. Это сделано центральной властью без каких-либо консультаций с органами местного самоуправления.

Ситуация с карантином говорит еще и о том, что Украине просто необходима настоящая, а не фейковая, децентрализация, и я считаю, что этот вопрос перед Верховной Радой должна поставить Ассоциация городов Украины.

Ответственно заявляю – лечебные учреждения города полностью подготовлены к возможному приему горожан с подозрением на коронавирус.

Я и мэрия Харькова работаем в обычном режиме, все сотрудники горсиполкома находятся на рабочих местах и вместе со мной занимаются вопросами жизнеобеспечения города в полном объеме.

Обращаюсь к руководителям предприятий и работодателям всех форм собственности – будьте лояльны к своим сотрудникам. Рассмотрите возможность тарифных отпусков для тех, кому на период принуждения Харькова к карантину не с кем оставить своих детей.

Обращаюсь ко всем горожанам. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, не сметайте впрок товары с полок магазинов – обеспечению Харькова продуктами и другими товарами ничего не грозит.

Я гарантирую стабильность в Харькове, четкую работу всех коммунальных служб, медицинских заведений, транспорта. Только общее спокойствие даст нам возможность безболезненно пережить объявленный правительством карантин.

Любить Харьков - работать для людей!" - говорится в сообщении.