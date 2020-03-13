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13.03.2020  12:55   

Геннадий Кернес: я гарантирую стабильность в Харькове, четкую работу всех служб, медиков и транспорта.

Городской голова Харькова прокомментировал ситуацию со здравым смыслом во время карантина и как повлияли предупредительные мероприятия на работу служб городского совета.


://city.kharkov.ua
Через свою страницу в социальной сети Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию с общеукраинским карантином и как профилактические мероприятия повлияют на горожан.
«Я всегда был за здравый смысл и за то, чтобы были защищены интересы харьковчан.
А здравый смысл и интересы города, в случае общенационального карантина из-за CОVID-19, на мой взгляд в следующем:
 
- Отправлять на карантин 200 тысяч детей из садиков и школ в городе, где нет ни одного даже подозрения на коронавирус, здравый смысл подсказывает неправильным;
 
- Специалисты утверждают, что именно в детских коллективах ребятне практически невозможно заразиться CОVID-19;
 
- Статистика говорит о том, что за последние 20 дней посещаемость школ выросла, а заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась вдвое. Статистика утверждает, что в этом сезоне от гриппа и его осложнений в больницах города не умер ни один человек, а здравый смысл задается вопросом – правильно ли в этой ситуации осложнять жизнь сотням тысяч родителей харьковских детей, которые в условиях карантина либо должны уходить в отпуск за свой счет, либо брать детвору за собой на работу?
 
Здравый смысл говорит о том, что Кабинет Министров, который принял решение об общенациональном карантине, вопрос закрытия школ и садов должен был передать на рассмотрение местных властей, которые лучше знакомы с эпидобстановкой, чем столица.
 
В четверг мы внимательно изучили Постановление Кабинета Министров о карантине. К сожалению, с точки зрения украинского законодательства, оно не оставило нам люфта для принятия решения в интересах харьковчан, не оставило нам ни малейшей возможности не закрывать школы и детские сады. Я, как городской голова, против таких мер. Это сделано центральной властью без каких-либо консультаций с органами местного самоуправления.
 
Ситуация с карантином говорит еще и о том, что Украине просто необходима настоящая, а не фейковая, децентрализация, и я считаю, что этот вопрос перед Верховной Радой должна поставить Ассоциация городов Украины.
 
Ответственно заявляю – лечебные учреждения города полностью подготовлены к возможному приему горожан с подозрением на коронавирус.
 
Я и мэрия Харькова работаем в обычном режиме, все сотрудники горсиполкома находятся на рабочих местах и вместе со мной занимаются вопросами жизнеобеспечения города в полном объеме.
 
Обращаюсь к руководителям предприятий и работодателям всех форм собственности – будьте лояльны к своим сотрудникам. Рассмотрите возможность тарифных отпусков для тех, кому на период принуждения Харькова к карантину не с кем оставить своих детей.
 
Обращаюсь ко всем горожанам. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, не сметайте впрок товары с полок магазинов – обеспечению Харькова продуктами и другими товарами ничего не грозит.
 
Я гарантирую стабильность в Харькове, четкую работу всех коммунальных служб, медицинских заведений, транспорта. Только общее спокойствие даст нам возможность безболезненно пережить объявленный правительством карантин.  
 
Любить Харьков - работать для людей!" - говорится в сообщении.
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, харьков, карантин, горсовет, стабильность
 
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