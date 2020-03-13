Рекомендации гражданам Украины, планирующим совершить туристические поездки за границу

МИД настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины.
«Просим учесть, что по состоянию на сегодня ряд стран на национальном уровне ввел комплекс жестких ограничительных (карантинных) мер, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации», - напоминают в министерстве.
Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе «ДРУГ», следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе «Советы путешественникам от Консульской службы Украины».
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины) или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: [email protected]
Также необходимо придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и органов охраны здоровья Украины (с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Украины).
Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.
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