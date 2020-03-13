Рекомендации гражданам Украины, планирующим совершить туристические поездки за границу

13.03.2020 09:42

МИД настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины.

Это касается, прежде всего, КНР, Республики Корея, Японии, а также традиционных, популярных среди украинцев туристических направлений, в частности - Итальянской Республики, Королевства Испания, Французской Республики, Греческой Республики, ФРГ, Арабской Республики Египет, Объединенных Арабских Эмиратов, Турецкой Республики, Королевства Таиланд, Государства Израиль и т.п.

«Просим учесть, что по состоянию на сегодня ряд стран на национальном уровне ввел комплекс жестких ограничительных (карантинных) мер, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации», - напоминают в министерстве.

Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе «ДРУГ», следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе «Советы путешественникам от Консульской службы Украины».

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины) или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: [email protected]

Также необходимо придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и органов охраны здоровья Украины (с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Украины).