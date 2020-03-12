12.03.2020 19:12

Геннадий Кернес призвал харьковчан заниматься профилактикой вируса, ограничить контакты и не паниковать

Мэр Харькова также прокомментировал ситуацию с предупредительными мерами против коронавируса на транспорте, супермаркетах и рынках города.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в Телеграмм:

"Транспорт и продуктовые магазины - последнее, что закроется при эпидемии. Метро в Харькове, где самая большая проходимость, со вчера вдвое увеличило мойку и дезинфекцию станций и подвижного состава.

Больше 320 вагонов обрабатываются каждый раз, как заходят в депо. Это примерно дважды в сутки, в том числе днем, дезинфектор высыхает за 15 минут и поезд снова идет на линию.

Входы и станции моются дважды «под пассажирами», днем, ночью-полное обеззараживание.

Касательно рынков и магазинов. То, что показала сегодняшняя проверка - в супермаркетах первоочередные меры приняты, на рынках - кто-то старается, кто-то позорно свернулся, завидев инспектора.

Призываю всех харьковчан настроиться на несколько недель чрезвычайного режима. Не паниковать - по опыту, паникеры не успевают сделать самое нужное. Карантин, как можно меньше контактов, антисептики все время, помощь больным старшего возраста. И хватит уже спорить о масках: вирус может долго не показывать симптомы, а обязательная маска, как минимум, в сфере обслуживания, снизит распространение возможного вируса".