12.03.2020 15:32

У міськраді привітали працівників сфери обслуговування

Нагородження працівників сфери побутового обслуговування з нагоди професійного свята пройшло сьогодні, 12 березня, у Харківській міській раді.



// city.kharkov.ua

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська привітала всіх присутніх із Днем працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.

«Ваш високий професіоналізм - запорука успішного розвитку нашого міста. Завдяки вам у нас доглянутий вигляд, гарні зачіски, чистий одяг. Щодня ви піклуєтеся і приділяєте увагу жителям і гостям нашого міста, даруючи їм комфорт і гарний настрій. Окрему подяку хочу висловити представникам профільних вищих навчальних закладів, які готують професійні кадри для сфери обслуговування. Сьогодні ця галузь утримує стійкі позиції, продовжуючи успішно розвиватися. Я впевнена, що харків'яни і гості міста гідно оцінять вашу працю, адже ви робите все можливе, щоб задовольнити потреби кожного. Бажаю вам удачі і професійного зростання», - сказала Вікторія Китайгородська.



Вона вручила представникам галузі, а також викладачам Харківського вищого професійного училища сфери послуг Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради, Подяки міського голови та грамоти департаменту.



Директор департаменту повідомила, що сьогодні в Харкові працюють близько 2,5 тис. підприємств сфери побутового обслуговування - ремонтні компанії, майстерні, салони краси, фітнес-центри, клінінгові служби, фотостудії, спа-салони та ін., в яких надають послуги понад 10 тис. працівників сфери побутового обслуговування.



З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.