12.03.2020 08:23

У Харкові працюють над Стратегією розвитку міста до 2030 року

До вересня у Харкові мають розробити Стратегію розвитку міста на найближчі 10 років.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили на засіданні робочої групи з написання Стратегії розвитку міста Харкова на 2020-2030 роки.

Засідання провів секретар Харківської міської ради Олександр Новак. Він нагадав, що попередня Стратегія була затверджена у 2016 році і її дія вже закінчується.



«Указом Президента на державному рівні затверджені документи, які регулюють питання розвитку України до 2030 року. Також затверджена Стратегія розвитку Харківської області до 2027 року. Тому нам також необхідно об'єднати зусилля міських виконавчих органів влади, науковців, громадськості для створення проєкту нової Стратегії розвитку Харкова на наступні десять років. Цей документ має стати головним для розвитку нашого міста та територіальної громади», - зазначив Олександр Новак.



Під час засідання була затверджена дорожня карта з написання Стратегії. Як повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, до червня проходитиме акумуляція ідей, пропозицій та презентацій від харків'ян і департаментів міської ради, у серпні передбачається винести Стратегію на громадське обговорення, а у вересні - на сесію Харківської міськради.



За її словами, у документі будуть відображені різні напрямки розвитку і життєдіяльності міста.



«Ми взяли за основу три основні цілі - безпека, комфорт, креативні технологічні індустрії. Розраховуємо отримати багато ідей, які ляжуть в основу роботи виконавчих органів. Планується проводити тематичні круглі столи, анкетування, опитування, дати можливість подавати пропозиції онлайн. Потім проведемо пітчинг, тобто відбір кращих ідей. Кінцевий результат багато в чому залежатиме від харків'ян. Хочу лише підкреслити, що гнучка і стабільна стратегія розвитку Харкова забезпечить життєздатність його економіки, високий рівень умов життя городян і збільшення привабливості міста у майбутньому», - повідомила Вікторія Грецька-Миргородська.



За її словами, до обговорення Стратегії-2030 будуть залучені експерти у різних сферах життєдіяльності та громадськість міста.