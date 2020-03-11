В Харьков вернулись сотрудники налоговой милиции, находившиеся в зоне ООС

От линии разграничений в зоне ООС в управление ГФС в Харьковской области вернулись милиционеры, выполнявшие задачи по противодействию экономической преступности и контрабанде через линию разграничения с оккупированными территориями.
Руководители налоговой милиции Главного управления ГФС области и коллеги встретили их с чувством благодарности за выполненный с достоинством и честью долг.
Сотрудники вернулись к службе в подразделениях налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области. Им на замену в район проведения операции объединенных сил командированны новые сотрудники.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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