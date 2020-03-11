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11.03.2020  18:55   

В Харьков вернулись сотрудники налоговой милиции, находившиеся в зоне ООС

От линии разграничений в зоне ООС в управление ГФС в Харьковской области вернулись милиционеры, выполнявшие задачи по противодействию экономической преступности и контрабанде через линию разграничения с оккупированными территориями.


://kh.sfs.gov.ua/

Руководители налоговой милиции Главного управления ГФС области и коллеги встретили их с чувством благодарности за выполненный с достоинством и честью долг. 

Сотрудники вернулись к службе в подразделениях налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области. Им на замену в район проведения операции объединенных сил командированны новые сотрудники.

Источник:   ГУ ГФС Украины в Харьковской области
 Тэги:  налоговая, контрабанда, харьков, конфликт
 
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