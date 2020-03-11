Кыргызстан планирует открыть консульство в Харькове

Об этом сообщил полномочный посол Кыргызской Республики в Украине Жусупбека Шарипова при посещении Первой Столицы.
Шарипов отметил, что Кыргызстан активно развивает межрегиональное и отраслевое сотрудничество с областями Украины. Например, с Винницей налажены отношения в области легкой промышленности, с Черкассами - в сфере сельского хозяйства.
"Мы нуждаемся ресурсов Украины. После 2014 года у нас в 10 раз упал товарооборот. Сейчас начался рост. Харьковская область - очень важный регион.
Нам интересно сотрудничество в сферах энергетики, машиностроения, IT-технологий. Также Харьков известен хорошей образовательной системой. Мы подписываем межправительственный договор по образованию, и Харьков, думаю, будет привлечен к его реализации ", - рассказал Шарипов.
Также он сообщил, что Кыргызстан планирует открыть в Харькове почетное консульство.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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