Главная Новости Власть У місті демонтують понад 70 незаконних об'єктів
11.03.2020  17:16   

У місті демонтують понад 70 незаконних об'єктів

73 самовільно встановлених об'єкти демонтують у Харкові.


://city.kharkov.ua

Рішення про звільнення території міста від незаконно встановлених об'єктів було ухвалено сьогодні, 11 березня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Зазначимо, що до таких об'єктів належать тимчасові споруди (МАФи), елементи телекомунікаційної мережі та ін.

Источник:   ХГС
 Тэги:  демонтаж, маф, харьков, решение, исполком
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.12 ЖКХ В городе продолжают демонтировать незаконные сооружения 31.07 Общество Неизвестные благотворители собирают вещи на Алексеевке (ВИДЕО) 24.07 Власть В Харькове демонтировали около 300 незаконно установленных рекламных конструкций
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 