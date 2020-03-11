У місті демонтують понад 70 незаконних об'єктів

73 самовільно встановлених об'єкти демонтують у Харкові.
Рішення про звільнення території міста від незаконно встановлених об'єктів було ухвалено сьогодні, 11 березня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.
Зазначимо, що до таких об'єктів належать тимчасові споруди (МАФи), елементи телекомунікаційної мережі та ін.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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