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05.03.2020  18:12   

В Харькове схлестнулись лучшие стрелки среди женщин-полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

Состоялось традиционное состязание среди стражей порядка.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в канун 8 Марта на базе тренингового центра ГУНП в Харьковской области представительницы прекрасного пола, которые работают в полиции на разных должностях, соревновались в умении метко стрелять из табельного оружия.
 
Большинство из девушек уже несколько лет подряд принимают участие в таких соревнованиях, но сегодня были и такие, которые попробовали свои силы впервые.
 
Начальник отдела профессионального обучения Управления кадрового обеспечения ГУНП в Харьковской области Сергей Панов от всего коллектива харьковской полиции поздравил женщин с наступающим праздником и пожелал им успеха в любых начинаниях, а также непременных профессиональных достижений в службе.
 
- Мы ждем напряженную борьбу за победу, ведь среди участников соревнований есть и мастера спорта, - рассказал Сергей Панов. - По условиям стрельб женщины выполнят упражнение №1 для пистолета Макарова, согласно которой необходимо сделать 3 пробных выстрела и 10 зачетных. Победительницу будут определять по количеству набранных очков.
 
Во время выполнения упражнений по стрельбе из пистолета Макарова женщины успешно справились с поставленными задачами.
 
Среди 36 участников в напряженной борьбе третье место получила старший инспектор тренингового центра ГУНП в Харьковской области Олеся Смаль.
 
Вторую ступень пьедестала заняла начальник сектора мониторинга координации и аналитики Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области Ольга Мищенко.
 
Первое место в соревнованиях завоевала инспектор отдела организационного обеспечения Управления корпуса оперативно-внезапной действия Зоя Горобец.
 
- Если женщина - работник полиции, то она должна свободно владеть оружием наравне с мужчинами, - убеждена одна из переможнець, старший инспектор тренингового центра ГУНП в Харьковской области Олеся Смаль.
 
Начальник отдела профессионального обучения Управления кадрового обеспечения ГУНП в Харьковской области Сергей Панов вместе с главным судьей соревнований Тарасом Шевченко поздравили победительниц с отличными результатами и вручили почетные грамоты, медали, цветы и памятные подарки. Цветы также получили все участницы мероприятия.
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков, женщины, 8 марта, состязания
 
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