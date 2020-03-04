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04.03.2020  17:25   

Обновленная таможня открыла интерактивный портал для ябед

Сейчас новый портал таможни работает в тестовом режиме: первый раздел портала, посвященный жалобам, - уже в открытом доступе.


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«Мы запускаем интерактивный портал https://bi.customs.gov.ua/ о работе Таможни. Сейчас он работает в тестовом режиме: первый раздел портала, посвященный жалобам, - уже в открытом доступе. Вся информация является интерактивной и отражена в удобном статистическом виде.

О чем можно узнать уже сейчас в несколько кликов:

✔️ на работу которой региональной таможни жалуются больше всего; 

✔️ сколько времени уходит на обработку жалоб; 

✔️ насколько пользователи услуг Таможни довольны результатом рассмотрения жалоб.
 

Используя различные фильтры - дата, код таможни, пункт пропуска, статус рассмотрения жалобы - можно быстро, а главное самостоятельно, узнать информацию. Это лишает необходимости отправлять дополнительные запросы.

Конечно, это только начало! Впереди еще более амбициозные планы по открытию данных. Вскоре на портале можно будет найти и такую ​​информацию:

✔️ товарные группы Украина импортирует и экспортирует (за 4 знаком)
✔️ с какими странами у нас товарооборот;
✔️ сальдо внешней торговли;
✔️ объем налогооблагаемого импорта в разрезе: пошлина, акциз, НДС;
✔️ налоговая нагрузка на $ 1;
✔️ поступления в госбюджет от Таможни в долларах и гривне.

И это не исчерпывающий перечень :)

Открытие данных - это прежде всего клиентоориентированность Новой таможни. Итак, открытых данных должно становиться все больше.

Если у вас есть замечания или вопросы о работе сервиса, присылайте их на [email protected]» говорится в комментарии к открытию порталла на официальной страничке таможни в соцсетях.

 

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  таможня, протокол, харьков, задержание, контрабанда
 
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