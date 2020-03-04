04.03.2020 17:25

Обновленная таможня открыла интерактивный портал для ябед

Сейчас новый портал таможни работает в тестовом режиме: первый раздел портала, посвященный жалобам, - уже в открытом доступе.



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« Мы запускаем интерактивный портал https://bi.customs.gov.ua/ о работе Таможни. Сейчас он работает в тестовом режиме: первый раздел портала, посвященный жалобам, - уже в открытом доступе. Вся информация является интерактивной и отражена в удобном статистическом виде.

О чем можно узнать уже сейчас в несколько кликов:

✔️ на работу которой региональной таможни жалуются больше всего;

✔️ сколько времени уходит на обработку жалоб;

✔️ насколько пользователи услуг Таможни довольны результатом рассмотрения жалоб.

