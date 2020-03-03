03.03.2020 16:19

Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию по коронавирусу в Харькове

Мэр Харькова подчеркнул первоочередную важность профилактических мер в борьбе с распространением болезни.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал на своей странице в Телеграмм пост, посвященный ситуации с коронавирусом в Первой столице.

"По коронавирусу. Мы в ситуации мирового масштаба, ее развитие в Украине зависит от скоординированных действий государства, местной власти и поведения каждого из нас.

В Харькове мы создали совместный штаб с медиками, спасателями, эпидемиологами. Инфекционные больницы, взрослая и детская, находятся под управлением обладминистрации, при необходимости включатся резервные городские медучреждения. Необходимости карантинных ограничений в городе нет.

Сейчас общая задача – профилактика. В школах будет контрольный медосмотр, на работе с гриппом тоже нечего делать, это вопрос ответственности каждого. Мыть руки, принимать витамины, при первых признаках болезни сообщать семейному врачу. Так же важна информационная санитария – не плодить слухов, поддерживать родных старшего возраста. И, по возможности, избегать людных мест".