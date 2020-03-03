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03.03.2020  16:19   

Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию по коронавирусу в Харькове

Мэр Харькова подчеркнул первоочередную важность профилактических мер в борьбе с распространением болезни.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал на своей странице в Телеграмм пост, посвященный ситуации с коронавирусом в Первой столице.  
 
"По коронавирусу. Мы в ситуации мирового масштаба, ее развитие в Украине зависит от скоординированных действий государства, местной власти и поведения каждого из нас.
 
В Харькове мы создали совместный штаб с медиками, спасателями, эпидемиологами. Инфекционные больницы, взрослая и детская, находятся под управлением обладминистрации, при необходимости включатся резервные городские медучреждения. Необходимости карантинных ограничений в городе нет.
 
Сейчас общая задача – профилактика. В школах будет контрольный медосмотр, на работе с гриппом тоже нечего делать, это вопрос ответственности каждого. Мыть руки, принимать витамины, при первых признаках болезни сообщать семейному врачу. Так же важна информационная санитария – не плодить слухов, поддерживать родных старшего возраста. И, по возможности, избегать людных мест".
Тэги:  кернес, коронавирус, харьков, профилактика, ответственность
 
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