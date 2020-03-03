03.03.2020 09:29

В Харькове внедряется сервис check.gov.ua (ВИДЕО)

Сервис check.gov.ua работает в центрах предоставления админуслуг и БТИ. Он направлен на экономию времени украинцев при оплате различных услуг.



// izvestia.kharkov.ua

Юлия Корниловская пришла в БТИ. Она уже получила техпаспорт, теперь офомлюе право собственности. За услугу заплатила за свой смартфон.



«Оплатила услугу онлайн через телефон, это очень удобное приложение, сказала шестнадцатизначный номер администратору, не требуя никакой квитанции, мне предоставили услугу», – рассказала Юлия Корниловская.



Этот код квитанции администратор проверила с помощью сервиса check.gov.ua, который ввели в Кабинете министров. Таким образом, рассказывает заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, люди экономят свое время и не приносят бумажные квитанции.



ЧХарьков поддержал инициативу Кабинета министров Украины. Цель этой инициативы была - бороться с необходимостью предоставления бумажных квитанций об оплате тех или иных сервисов на территории города. Сегодня к этой программе подключился офис БТИ и все центры предоставления административных услуг нашего города, и наши жители, получая ту или иную услугу, оплачивая через определенные банки, могут не предъявлять бумажную квитанцию нашим администраторам», – рассказал Олег Дробот.



Кроме этого, продолжает Олег Дробот, в БТИ можно оплатить услугу на месте различными удобными способами. И констатирует, что все больше людей проводят именно безналичную оплату.



«Количество безналичных платежей, когда люди оплачивают прямо на месте своей карточкой либо смартфоном ту или иную услугу в Харькове, растет и растет постоянно. Мы каждую неделю делаем определенный срез, делаем для себя инфографику для того, чтобы определить эти тенденции. Более того, мы это видим в разрезе каждого центра и можем регулировать еще и вживую. Безусловно, что очень важно проводить разъяснительную работу в этом направлении, потому что нет причин сегодня не пользоваться этим», – добавил Олег Дробот.



