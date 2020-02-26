Міськрада затвердила звіт про виконання бюджету міста за 2019 рік

Сьогодні, 26 лютого, на сесії Харківської міської ради відбулося публічне представлення звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2019 рік.
Як повідомила заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешева, доходи міста за 2019 рік склали 15 926,1 млн грн. Обсяг власних коштів міста у порівнянні з 2018 роком збільшився на 1779,9 млн грн, або в 1,2 раза.
Видатки бюджету міста у 2019 році склали 16 417,6 млн грн і у порівнянні з попереднім роком збільшилися в 1,1 раза.
З повною інформацією про виконання бюджету міста Харкова в 2019 році можна ознайомитися тут.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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