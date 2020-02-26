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26.02.2020  10:41   

Міськрада затвердила звіт про виконання бюджету міста за 2019 рік

Сьогодні, 26 лютого, на сесії Харківської міської ради відбулося публічне представлення звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2019 рік.


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Як повідомила заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешева, доходи міста за 2019 рік склали 15 926,1 млн грн. Обсяг власних коштів міста у порівнянні з 2018 роком збільшився на 1779,9 млн грн, або в 1,2 раза.

Видатки бюджету міста у 2019 році склали 16 417,6 млн грн і у порівнянні з попереднім роком збільшилися в 1,1 раза.

З повною інформацією про виконання бюджету міста Харкова в 2019 році можна ознайомитися тут.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков, бюджет, выполнение бюджета, отчет
 
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