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26.02.2020  10:00   

Почалася сесія Харківської міської ради

Тридцять третя сесія Харківської міської ради VII скликання проходить сьогодні, 26 лютого, в сесійній залі міськради (пл. Конституції, 7).


// city.kharkov.ua

На сесії присутні представники місії ОБСЄ в Україні, члени виконавчого комітету міськради, директори департаментів, керівники райадміністрацій, представники громадськості та ЗМІ.

Для роботи сесії зареєструвався 61 депутат. До порядку денного включені 79 питань і «Різне».

Сесія транслюється на телеканалах «Тріолан», «7 канал», а також в режимі онлайн на сайті Харківської міської ради та на сервері «YouTube».

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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