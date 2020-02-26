Почалася сесія Харківської міської ради

На сесії присутні представники місії ОБСЄ в Україні, члени виконавчого комітету міськради, директори департаментів, керівники райадміністрацій, представники громадськості та ЗМІ.



Для роботи сесії зареєструвався 61 депутат. До порядку денного включені 79 питань і «Різне».



Сесія транслюється на телеканалах «Тріолан», «7 канал», а також в режимі онлайн на сайті Харківської міської ради та на сервері «YouTube».