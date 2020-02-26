Почалася сесія Харківської міської ради

Тридцять третя сесія Харківської міської ради VII скликання проходить сьогодні, 26 лютого, в сесійній залі міськради (пл. Конституції, 7).
На сесії присутні представники місії ОБСЄ в Україні, члени виконавчого комітету міськради, директори департаментів, керівники райадміністрацій, представники громадськості та ЗМІ.
Для роботи сесії зареєструвався 61 депутат. До порядку денного включені 79 питань і «Різне».
Сесія транслюється на телеканалах «Тріолан», «7 канал», а також в режимі онлайн на сайті Харківської міської ради та на сервері «YouTube».
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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